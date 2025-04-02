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В Башкирии появится центр зооиндустрии

В Башкирии появится центр зооиндустрии.

Источник: Башинформ

Инвестор из Салавата (компания «Мама кошка») планирует создать в городе центр зооиндустрии. Предполагается, что здесь будет налажено амбулаторное ветеринарное обслуживание, предусмотрена реализация товаров для животных.

Инвестиционный проект входит в перечень приоритетных, в связи с чем компании предоставят в аренду земельный участок площадью 1388 кв.м. на бульваре Юлаева в Салавате.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что инвесторам в Башкирии доступен широкий спектр мер господдержки. В регионе расширяют круг инвесторов, которые могут рассчитывать на преференции.