В Башкирии появится центр зооиндустрии.

Инвестор из Салавата (компания «Мама кошка») планирует создать в городе центр зооиндустрии. Предполагается, что здесь будет налажено амбулаторное ветеринарное обслуживание, предусмотрена реализация товаров для животных.
Инвестиционный проект входит в перечень приоритетных, в связи с чем компании предоставят в аренду земельный участок площадью 1388 кв.м. на бульваре Юлаева в Салавате.
Ранее «Башинформ» рассказывал, что инвесторам в Башкирии доступен широкий спектр мер господдержки. В регионе расширяют круг инвесторов, которые могут рассчитывать на преференции.