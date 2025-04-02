В Братске вынуждено сел первый рейс по маршруту «Иркутск — Усть-Илимск»

Самолет первого регулярного рейса «Иркутск — Усть-Илимск» вынужденно сел в Братске. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе запасного аэродрома, пассажирский самолёт Ан-24 ушел на незапланированную посадку из-за нелетной погоды в пункте назначения.
— Ан-24 благополучно приземлился в 11:55 местного времени. В Братском аэропорту борт будет дозаправлен и отправится дальше по маршруту, как только станет возможным, — поделились в авиагавани.
Этот рейс знаменует важное событие в транспортном сообщении региона — возобновление регулярных перевозок на среднемагистральных самолётах между областным центром и Усть-Илимском. Ан-24 вмещает до 52 пассажиров, что более чем в два раза превышает вместимость ранее использовавшихся на этом маршруте самолётов Л-410.