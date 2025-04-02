В Братске вынуждено сел первый рейс по маршруту «Иркутск — Усть-Илимск»

Этот рейс знаменует важное событие в транспортном сообщении региона — возобновление регулярных перевозок на среднемагистральных самолётах между областным центром и Усть-Илимском. Ан-24 вмещает до 52 пассажиров, что более чем в два раза превышает вместимость ранее использовавшихся на этом маршруте самолётов Л-410.