В Приморском крае откроют Губернаторский лицей

В Приморском крае гимназия ДВФУ приобретает новый статус. В будущем учебном году она станет именоваться Губернаторским лицеем. Все учащиеся лицея при университете продолжат своё обучение, новый набор будут проводить на конкурсной основе. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
По словам министра образования региона Эльвиры Шамоновой, в Губернаторском лицее будут учиться талантливые ребята, имеющие способности к естественным наукам, с 5 по 11 классы. Обучение будет бесплатным. Школу будет курировать региональный центр «Сириус. Приморье».
Также образовательный процесс будет проходить в тесной связи с Дальневосточным федеральным университетом. Вуз будет партнером лицея и продолжит оказывать помощь в развитии сильной школы. Этому вопросу будет посвящено родительское собрание с участием главы минобра Приморья. Оно пройдет 4 апреля в 18:00 в актовом зале.