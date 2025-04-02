В Приморском крае откроют Губернаторский лицей

Также образовательный процесс будет проходить в тесной связи с Дальневосточным федеральным университетом. Вуз будет партнером лицея и продолжит оказывать помощь в развитии сильной школы. Этому вопросу будет посвящено родительское собрание с участием главы минобра Приморья. Оно пройдет 4 апреля в 18:00 в актовом зале.