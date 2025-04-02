Омичи могут подать заявку сразу в три детских сада одновременно

В региональном минцифры рассказали о дополнительных возможностях сервиса «Госуслуги» по записи ребенка в детский сад. Воспользовавшись электронным порталом, омичи смогут подать заявку сразу в три детских сада одновременно. При этом учреждения должны быть расположены рядом с домом, родители также должны указать свои предпочтения по выбору детсада.