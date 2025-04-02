Омичи могут подать заявку сразу в три детских сада одновременно

В региональном минцифры рассказали о дополнительных возможностях сервиса «Госуслуги» по записи ребенка в детский сад. Воспользовавшись электронным порталом, омичи смогут подать заявку сразу в три детских сада одновременно. При этом учреждения должны быть расположены рядом с домом, родители также должны указать свои предпочтения по выбору детсада.
«Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале. Нажав последовательно кнопки “Услуги” и “Семья и дети”, вы легко найдете список “Популярные услуги”, где и будет указана “Запись в детский сад”. Записать ребенка может любой из родителей или опекун», — сообщили в минцифры.
Также в ведомстве уточнили, что для заполнения заявки нужен паспорт родителя или законного представителя ребенка (для последнего также потребуется документ, подтверждающий права представителя), свидетельство о рождении ребенка, информация о его особенностях и правах на льготы.
Записаться в детский сад можно уже с рождения малыша.
Ранее мы писали, что родители, желающие записать своего ребенка в новый лицей в кузьминках, всю ночь простояли в очереди.