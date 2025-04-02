Царь Петр создал Тайную канцелярию для расследования заговоров 2 апреля 1718 года

Важным направлением деятельности подчиненных Толстого был надзор за церковью, которую царь откровенно не любил и которая могла стать оплотом фронды. Так, однажды архимандрит Тихвинский начал в тайне от всех служить в Петербурге молебны перед чудотворной иконой. О чем именно молился архимандрит никто не знал — может, за здравие царя, а может, чтобы Господь поскорее прибрал того к рукам. Тем не менее Петру это казалось подозрительным, и однажды он лично пришел с Тайной канцелярией, чтобы отобрать икону и отправить священника под арест.