В Хабаровском крае идёт всероссийская акция выпускников «Расскажу о ЕГЭ»

В Хабаровском крае стартовала всероссийская акция «Расскажу о ЕГЭ», в рамках которой бывшие выпускники, педагоги и родители школьников дают советы будущим экзаменуемым, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
На этот раз школьники, уже прошедшие испытания, готовы поделиться своими секретами подготовки и рассказать, как не упустить шанс на высокий результат.
Одной из первых откликнулась выпускница 2023 года Елизавета Роговая, которая набрала 100 баллов по русскому языку. Сейчас она учится в Дальневосточном федеральном университете. В своем видеообращении девушка призвала старшеклассников не терять веру в себя, несмотря на трудности подготовки.
«Важно не останавливаться, даже если кажется, что не все удается. Если в процессе подготовки будут возникать сомнения, не стоит сдаваться. Главное — продолжать идти к цели», — рассказала Елизавета.
Акция уже успела собрать более 100 видеороликов с полезными рекомендациями. Лучшие из них будут показаны в рамках всероссийской акции «Сдаем ЕГЭ вместе», где родители и школьники могут почувствовать себя участниками одного большого экзамена. Акция дает шанс всем желающим присоединиться и поучаствовать, используя хэштег #РасскажуоЕГЭ27 в соцсетях.