В Хабаровском крае идёт всероссийская акция выпускников «Расскажу о ЕГЭ»

Акция уже успела собрать более 100 видеороликов с полезными рекомендациями. Лучшие из них будут показаны в рамках всероссийской акции «Сдаем ЕГЭ вместе», где родители и школьники могут почувствовать себя участниками одного большого экзамена. Акция дает шанс всем желающим присоединиться и поучаствовать, используя хэштег #РасскажуоЕГЭ27 в соцсетях.