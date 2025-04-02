Скончалась искусствовед, сотрудник музея Ельцин Центра

«Для команды Ельцин Центра это большое горе. Марина была настоящим интеллектуалом, отважной, целеустремлённой, сострадающей, — сообщили в Ельцин Центре. — Долгое время она боролась с тяжёлой болезнью, и осенью прошлого года приняла участие в фотопроекте о людях, живущих с аутоимунными заболеваниями».