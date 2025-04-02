Скончалась искусствовед, сотрудник музея Ельцин Центра

Об этом сообщили в Ельцин Центре.
«Для команды Ельцин Центра это большое горе. Марина была настоящим интеллектуалом, отважной, целеустремлённой, сострадающей, — сообщили в Ельцин Центре. — Долгое время она боролась с тяжёлой болезнью, и осенью прошлого года приняла участие в фотопроекте о людях, живущих с аутоимунными заболеваниями».
Марина Соколовская в 2003 году окончила факультет искусствоведения и культурологии Уральского государственного университета по специальности «Искусствоведение». С 2005 года работает на кафедре истории искусств УрГУ.
Благодаря Марине Соколовской архив Ельцин Центра пополнился более чем 200 печатными материалами, связанными с выставками и художественными инициативами Свердловской области.
«МК-Урал» ранее писал, что на 62-м году жизни скончался бывший главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.
Андрей Мартемьянов родился в Свердловске. Начинал профессиональную карьеру в «Автомобилисте». Потом выступал за ЦСКА, «Олимпию» (Словения), «Металлург» (Магнитогорск), «Кельнер» и «Ратинген» (оба Германия), ЦСК ВВС (Самара).