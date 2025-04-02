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В Уфе ввели запрет на проезд по улице Сагита Агиша

В Уфе ввели запрет на проезд по улице Сагита Агиша.

Источник: Башинформ

Из-за ремонта дорог в весенне-летний период в Уфе будут действовать ограничения движения на ряде улиц. С 1 апреля по 31 августа ограничат проезд возле здания АО «Транснефть» (пр. Октября, 144/3), на участке от пр. Октября до ул. Российской.

Со 2 апреля по 1 июня введут ограничение движения по ул. Сагита Агиша, на участке от ул. Менделеева до ул. Сагита Агиша, 2Б.

С 7 апреля по 1 июня работы будут проводить по ул. Авроры, от ул. Степана Кувыкина до ул. 1-я Кронштадтская.

Как пояснили в мэрии города, из-за ремонта проезжих частей возможны затруднения движения автотранспорта. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать поездки и использовать альтернативные пути.