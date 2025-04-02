В Уфе ввели запрет на проезд по улице Сагита Агиша.

Из-за ремонта дорог в весенне-летний период в Уфе будут действовать ограничения движения на ряде улиц. С 1 апреля по 31 августа ограничат проезд возле здания АО «Транснефть» (пр. Октября, 144/3), на участке от пр. Октября до ул. Российской.