Володин раскрыл детали о тесте для детей мигрантов

«Для поступления в первый класс необходимо правильно ответить на девять из десяти заданий; во второй-пятый классы — на 18 из 20 заданий; в шестой-девятый классы — на 20 из 22 заданий; в десятый-одиннадцатый классы — на 22 из 24 заданий», — уточнил Володин.