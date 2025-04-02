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Музыкальную драму «А зори здесь тихие…» представят для жителей Хабаровска к юбилею Великой Победы

В Хабаровском краевом музыкальном театре началась работа над музыкальной драмой «А зори здесь тихие…».

Источник: Хабаровский краевой музыкальный театр

В Хабаровском краевом музыкальном театре началась работа над музыкальной драмой «А зори здесь тихие…». Премьера запланирована на 5 мая в ОДОРА и посвящена 80-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Постановка осуществлена под руководством Никиты Туранова. В работе над спектаклем участвовали режиссер Федор Шалагин, дирижер Ася Фурта, балетмейстер Андрей Крылов и художник Юлия Гольцова.

Сюжет основан на повести Бориса Васильева о пяти зенитчицах и их командире. Постановка раскрывает темы героизма, дружбы и памяти о жертвах войны.

Сейчас репетиции проходят в «Совкино», где артисты изучают материал и готовятся к премьере. Специалисты работают над декорациями, которые передадут атмосферу войны, а музыка композитора Андрея Кротова и сценография создадут эмоциональное восприятие спектакля.

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