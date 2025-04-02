Музыкальную драму «А зори здесь тихие…» представят для жителей Хабаровска к юбилею Великой Победы

Сейчас репетиции проходят в «Совкино», где артисты изучают материал и готовятся к премьере. Специалисты работают над декорациями, которые передадут атмосферу войны, а музыка композитора Андрея Кротова и сценография создадут эмоциональное восприятие спектакля.