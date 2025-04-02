Комитет по образованию сказал о создании медиацентров в школах Минска

Комитет по образованию Мингорисполкома сказал о создании медиацентров в школах Минска. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ.
В сюжете отметили, что задача, связанная с созданием медиацентров в минских школах, была поставлена комитетом по образованию Мингорисполкома.
Сообщается, что медиацентры появится в минских школах в ближайшее время. В сюжете заметили, что в некоторых они работают уже на базе классов информатики. Отмечается, что в данных медиацентрах будут обучать детей видеомонтажу, написанию тестов, поиску информации, ведению социальных сетей.
«В клубах по интересам будет свое радио, соцсети, команда блогеров и лидеров мнений», — заметили в эфире телеканала.
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