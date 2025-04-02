Комитет по образованию сказал о создании медиацентров в школах Минска

Сообщается, что медиацентры появится в минских школах в ближайшее время. В сюжете заметили, что в некоторых они работают уже на базе классов информатики. Отмечается, что в данных медиацентрах будут обучать детей видеомонтажу, написанию тестов, поиску информации, ведению социальных сетей.