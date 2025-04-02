Запатентован способ расчета турбулентности машиностроительных предприятий

«Все эти изменения приводят к тому, что у предприятий классические системы управления просто перестают работать. Турбулентность может возникать как на макроуровне (общегосударственном), так и на уровне отдельной машиностроительной отрасли. Сегодня в России и во всем мире горизонт стратегического планирования для предприятий серьезно сузился: с 10−15 лет он упал в лучшем случае до 2−5 лет, поскольку с каждым годом предугадать дальнейшие внешние изменения в экономике и их скорость становится все сложнее», — прокомментировала профессор кафедры экономики и финансов ЮУрГУ Елена Вайсман.