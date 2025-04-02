Запатентован способ расчета турбулентности машиностроительных предприятий

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске запатентовали способ расчета турбулентности в машиностроительной отрасли РФ. Информационная база может быть использована промышленными предприятиями при разработке стратегий развития, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Метод расчета такой экономической турбулентности апробирован на базе 26 тыс. предприятий по 17 подотрослям машиностроения с 2012 по 2022 годы. В процессе исследования подтверждено, что разные отрасли в разной степени подвержены внешним изменениям экономического характера. Количественно подтвердился факт, что наибольшая степень турбулентности характерна для высокотехнологичных отраслей с высокой степенью импортозависимости.
«В базе данных использованы не столько причины, сколько индикаторы турбулентности машиностроительной отрасли, к которым отнесли показатели, характеризующие ключевые процессы в отрасли: объем и структура спроса, предложения на рынке ресурсов, доступность и стоимость кредитных ресурсов, а также возможность финансирования инвестиционных программ за счет собственных средств. Уникальность метода челябинских ученых в том, что, в отличие от известных способов, он фокусируется на отраслевых особенностях, а не на оценке турбулентности на макроуровне; это позволяет получить более объективную информацию, которая помогает руководителю предприятия выбрать метод управления, адекватный состоянию внешней среды», — сообщили в министерстве.
Ученые утверждают, что способом расчета турбулентности в отрасли смогут воспользоваться руководители предприятий, чтобы принимать выгодные управленческие решения в условиях кризиса. Сам термин «турбулентность» позаимствован из физики и интерпретируется как одна из категорий теорий хаоса в экономике. Турбулентность в экономике не является положительным или отрицательным явлением, но показывает очень частые, быстрые, разнонаправленные изменения параметров внешней среды для предприятий.
«Все эти изменения приводят к тому, что у предприятий классические системы управления просто перестают работать. Турбулентность может возникать как на макроуровне (общегосударственном), так и на уровне отдельной машиностроительной отрасли. Сегодня в России и во всем мире горизонт стратегического планирования для предприятий серьезно сузился: с 10−15 лет он упал в лучшем случае до 2−5 лет, поскольку с каждым годом предугадать дальнейшие внешние изменения в экономике и их скорость становится все сложнее», — прокомментировала профессор кафедры экономики и финансов ЮУрГУ Елена Вайсман.
О причинах нарастания турбулентности.
К ключевым причинам нарастания турбулентности экономики относятся, например, цифровизация, развитие сетевой экономики, процессы глобализации, перемещение финансового капитала по миру или социально-экологический кризис. Запатентованная база данных может быть использована промышленными предприятиями при разработке стратегий своего развития, чтобы выбрать наиболее эффективные инструменты и механизмы управления, учитывающие актуальный для организации уровень, добавили в министерстве.