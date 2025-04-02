Разработанная в МАИ нейросеть позволит посадить БПЛА в труднодоступных местах

«Принятие решения о посадке происходит в два этапа. На этапе предполетного планирования с помощью использования цифровой карты местности мы оцениваем рельеф в целом. На этапе осуществления посадки смотрим на данные бортового лидара касательно высоты элементов рельефа, а также на классификацию типа грунта по твердости, сделанную нейросетью на основе данных георадара. Определение высоты воздушного судна будет происходить с помощью разработанного нами алгоритма комплексирования показаний лазерного высотомера и бесплатформенной инерциальной навигационной системы на базе микроэлектромеханической системы. Эта система уже была успешно испытана в полевых условиях», — заявил аспирант кафедры «Информационно-управляющие комплексы летательных аппаратов» МАИ Павел Ермаков, чьи слова приводятся в сообщении.