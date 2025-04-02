Разработанная в МАИ нейросеть позволит посадить БПЛА в труднодоступных местах

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали нейросетевые алгоритмы, позволяющие бортовой информационной системе беспилотника вертолетного типа максимально точно определять тип грунта, подходящий для безопасной посадки в местах отсутствия вертодромов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Разработка необходима при доставке грузов в удаленные труднодоступные районы и помощи людям, терпящим бедствие, а также при возникновении нештатной ситуации на борту беспилотника и необходимости осуществить экстренную посадку. При этом актуальной проблемой на территории России остается низкая плотность расположения оборудованных вертодромов. В разработке также участвовали специалисты компании “ВР-Технологии” холдинга “Вертолеты России”, — говорится в сообщении.
Разработанное решение уже успешно прошло лабораторные испытания. Моделирование работы нейросетевего алгоритма по классификации грунта было реализовано на основе открытых данных о дистанционном зондировании почвы, проведенных георадаром со 100 МГц частотой излучения. Оно показало, что вероятность правильной классификации грунтов, подходящих для осуществления посадки, составляет почти 100%. Впереди проведение натурного эксперимента с использованием мобильного георадара.
«Принятие решения о посадке происходит в два этапа. На этапе предполетного планирования с помощью использования цифровой карты местности мы оцениваем рельеф в целом. На этапе осуществления посадки смотрим на данные бортового лидара касательно высоты элементов рельефа, а также на классификацию типа грунта по твердости, сделанную нейросетью на основе данных георадара. Определение высоты воздушного судна будет происходить с помощью разработанного нами алгоритма комплексирования показаний лазерного высотомера и бесплатформенной инерциальной навигационной системы на базе микроэлектромеханической системы. Эта система уже была успешно испытана в полевых условиях», — заявил аспирант кафедры «Информационно-управляющие комплексы летательных аппаратов» МАИ Павел Ермаков, чьи слова приводятся в сообщении.
Георадар представляет из себя радиолокационную систему с частотой излучения электромагнитной волны порядка 10 МГц — 2 ГГц. Предполагается, что нейросеть будет классифицировать тип грунта на основе обработки вычисляемой георадаром диэлектрической проницаемости грунта и скорости распространения электромагнитной волны в нем. При этом для правильного сканирования поверхности необходимо быть как можно ближе к земле. Отсюда вытекает еще одна задача — высокоточное определение высоты при посадке.
«Существующие на сегодняшний день отечественные аналоги разработки имеют ряд недостатков. Эти решения позволяют осуществить посадку воздушного судна, опираясь на данные бортовой системы компьютерного зрения. При этом они игнорируют предполетное планирование маршрута беспилотника вертолетного типа до необорудованного места посадки и определение твердости грунта посадочной площадки», — отметили в МАИ.