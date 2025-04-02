Собянин: больница № 31 за 55 лет стала одним из флагманов столичной медицины

Каждый год через ГКБ проходят около 70 тысяч пациентов, проводится свыше 40 тысяч операций, включая роботические технологии. Кроме того, в больнице, которая является клинической базой кафедр ведущих медвузов страны, принимают больше 6 тысяч родов в год.