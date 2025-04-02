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Собянин: больница № 31 за 55 лет стала одним из флагманов столичной медицины

Каждый год через ГКБ проходят около 70 тысяч пациентов.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Городская клиническая больница (ГКБ) № 31 имени Г. М. Савельевой, отмечающая 55-летний юбилей, за полвека работы стала одним из флагманов столичной медицины, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Каждый год через ГКБ проходят около 70 тысяч пациентов, проводится свыше 40 тысяч операций, включая роботические технологии. Кроме того, в больнице, которая является клинической базой кафедр ведущих медвузов страны, принимают больше 6 тысяч родов в год.

Для граждан доступны не только крупнейший травматологический комплекс и отделения сердечно-сосудистой хирургии, урологии и гинекологии, но и современный перинатальный центр и центр женского здоровья.

В 2023 году ГКБ присвоили имя академика РАН, Героя Труда Галины Савельевой. В текущем году коллектив больницы наградили Орденом Пирогова — это произошло впервые среди столичных медицинских учреждений, отметил мэр.

«Поздравляю сотрудников с юбилеем и заслуженной наградой. Спасибо за вашу работу и заботу о здоровье москвичей», — добавил градоначальник.

Столичные власти продолжают улучшать сферу городского здравоохранения. В прошлом году медицинским учреждениям Москвы было передано свыше 24,8 тысячи единиц оборудования, включая 191 рентген-аппарат, 22 компьютерных томографа, 30 магнитно-резонансных томографов, 44 маммографа, 13 ангиографов, 403 аппарата УЗИ. С помощью современных комплексов врачи могут проводить высокоточные исследования.