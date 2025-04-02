В Иркутской области почти 300 жителям компенсировали затраты на ОСАГО в 2024

В Иркутской области 286 жителей региона с ограниченными возможностями здоровья, получили компенсацию за затраты на ОСАГО. Как сообщили КП-Иркутск в региональном отделение Соцфонда, инвалидам возместили 50% стоимости полисов. Общая сумма выплат составила 999 тысяч рублей, что позволило получателям существенно снизить расходы на обязательное автострахование.
— Для получения компенсации гражданину необходимо обратиться в отделение Соцфонда с соответствующим заявлением. Подать его можно дистанционно на портале госуслуг либо лично в клиентской службе или МФЦ, — пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
После принятия положительного решения средства перечисляются на счет заявителя в сжатые сроки — в течение пяти рабочих дней.
Право на компенсацию имеют граждане, у которых индивидуальная программа реабилитации или абилитации подтверждает необходимость использования транспортного средства. При этом страховой полис должен включать не более трех водителей, среди которых может быть как сам заявитель, так и его законный представитель.