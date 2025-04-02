До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус

По словам Сухацкого, изменения происходят в рамках оптимизации транспортной сети.
Так, на последней декаде марта в городе был запущен маршрут № 40, обслуживающий микрорайон Мамак, на противоположной стороне объездной.
«Следует он через Бородинское кольцо, пл. Куйбышева, автовокзал и до улицы Радищева», — уточнил Сухацкий.
Теперь, по словам Сухацкого, на повестке дня позитивные изменения для микрорайона Хошкельды, который нуждается в дополнительном транспортном обеспечении с тех пор, как через него до Дубков перестал ходить межмуниципальный автобусный маршрут № 48.
«Сейчас маршрут № 13 обслуживает микрорайон Хошкельды за Каменским массивом. Туда ходит две единицы (общественного транспорта — ред.), до Бородинского кольца маршрут следования проложен. И рабочей группой по транспорту принято решение — маршрут будет продлен до железнодорожного вокзала», — сказал Сухацкий.
По его словам, для работы на этом маршруте определят нового перевозчика и удвоят количество машин; планы намерены разлизать до конца апреля.
Также в рамках оптимизации транспортной сети в Симферополе сейчас пересматривается расписание движения автобусов № 14 и № 88, которые идут через Каменский массив и далее, дублируя друг друга, по проспекту Победы до кольца на площади Куйбышева.
По словам Сухацкого, в ответ на просьбу жителей микрорайона расписание машин на этих маршрутах уже пересмотрели так, чтобы людям не приходилось по вечерам долго ждать автобусов, которые в какой-то момент появлялись почти одновременно.
«Теперь жители указали, где в утренний час пик есть нарекания, длительное время ожидания при выезде из Каменского массива. И сегодня уже служба движения “Севкрымтроллейбуса” совместно с бригадиром маршрута будут пересматривать замечания и сводное расписание», — добавил Сухацкий.
Он отметил, что на сегодняшний день в Симферополе работает 276 автобусов и 81 троллейбус, «и этого достаточно, чтобы обеспечить транспортную доступность для всех жителей». Однако существующая маршрутная сеть, по его словам, построена «с устаревший концепцией», так что с учетом развития города ее приходится планово оптимизировать.
Всего сейчас в Симферополе, по его словам, действует 47 автобусных и 10 троллейбусных маршрутов.