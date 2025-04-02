До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус

Он отметил, что на сегодняшний день в Симферополе работает 276 автобусов и 81 троллейбус, «и этого достаточно, чтобы обеспечить транспортную доступность для всех жителей». Однако существующая маршрутная сеть, по его словам, построена «с устаревший концепцией», так что с учетом развития города ее приходится планово оптимизировать.