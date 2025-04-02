Запатентован новый сорт арахиса для импортозамещения

«В ХХ столетии во ВНИИ масличных культур в Краснодаре и на Кубанской опытной станции ВИР были созданы первые отечественные раннеспелые сорта арахиса, которые возделывали на юге России. В 1990-е годы производство арахиса было прекращено, и Россия стала импортировать семена арахиса в качестве орехоплодного сырья из Бразилии, Индии, Китая, войдя в число крупнейших стран-покупателей. Мы надеемся, что возобновление селекции и создание первых новых сортов будет способствовать развитию промышленного возделывания арахиса. Название нового сорта “Виктория” будет символом победы здравого смысла», — цитирует пресс-служба одного из авторов сорта, сотрудника отдела генетических ресурсов масличных и прядильных культур ВИР Веру Гаврилову.