Запатентован новый сорт арахиса для импортозамещения

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР) запатентовали новый сорт арахиса под названием «Виктория», который может быть востребован в кондитерской промышленности. Возобновление селекции и создание «Виктории», которая стала уже вторым сортом в разработке ВИР, должно способствовать развитию промышленного возделывания арахиса на юге России, сообщили ТАСС в пресс-службе института.
«ВИР получил патент на новый сорт арахиса под названием “Виктория”, это результат многолетних исследований и испытаний, проведенных командой ученых института в рамках проекта научного центра мирового уровня (НЦМУ) “Агротехнологии будущего”. Это уже второй сорт института, созданный на базе коллекции арахиса ВИР, и превосходит первый по своим характеристикам. Он адаптирован к климатическим условиям юга России, подходит для выращивания в Нижневолжском и Северо-Кавказском регионах России. Предполагается, что “Виктория” найдет применение в кондитерской промышленности», — говорится в сообщении.
Новый сорт отличается крупными семенами размером от 1,5 до 2 см и демонстрирует хорошие показатели продуктивности. Его урожайность — 32 ц/га, тогда как у первого сорта ВИР «Отрадокубанский», запатентованного в 2005 году, — 31,6 ц/ га. «Отрадокубанский» сейчас выращивается на Кубанской опытной станции ВИР и используется в промышленных масштабах. Средняя масса 1 тыс. семян сорта «Виктория» составляет 804 грамма, а вегетационный период — около 117 дней. Кустовая форма растения упрощает процесс сбора урожая, что может значительно повысить эффективность сельхозпроизводства.
«В ХХ столетии во ВНИИ масличных культур в Краснодаре и на Кубанской опытной станции ВИР были созданы первые отечественные раннеспелые сорта арахиса, которые возделывали на юге России. В 1990-е годы производство арахиса было прекращено, и Россия стала импортировать семена арахиса в качестве орехоплодного сырья из Бразилии, Индии, Китая, войдя в число крупнейших стран-покупателей. Мы надеемся, что возобновление селекции и создание первых новых сортов будет способствовать развитию промышленного возделывания арахиса. Название нового сорта “Виктория” будет символом победы здравого смысла», — цитирует пресс-служба одного из авторов сорта, сотрудника отдела генетических ресурсов масличных и прядильных культур ВИР Веру Гаврилову.
Диетологи утверждают, что при регулярном употреблении арахиса снижается риск ишемической болезни сердца, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Арахис входит в состав сотен видов продуктов — от напитков и пасты до десертов. По вкусу сырой арахис похож на фасоль или молодые бобы, а жареный приобретает сладковатый пряный вкус.