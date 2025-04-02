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За три месяца в Башкирии на дорогах отремонтировали почти 11 тысяч ям

В Башкирии устранили 10,7 тысяч дорожных ям.

Источник: Комсомольская правда

C января текущего года в Башкирии устранили более 10,7 тысяч дорожных ям общей площадью свыше десять тысяч квадратных метров. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, еще девять тысяч дефектов находятся в работе.

Для повышения эффективности ремонта дорожники используют автоматизированную систему контроля и планирования дорожной инфраструктуры (СКПДИ), которая помогает оперативно выявлять и устранять повреждения.

В Минтрансе напомнили, что до 1 мая в регионе должны завершить инспектирование автодорог и оцифровку всех ям. До 1 июня планируется ликвидировать дефекты на трассах регионального значения, а до 15 июня — на дорогах местного значения.

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