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В Иркутской области авиакомпания задолжала работникам почти 100 тысяч рублей

Руководство не оплачивало сверхурочные часы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области авиакомпания задолжала работникам почти 100 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, начальство постоянно не выплачивало работникам за сверхурочные часы, а также время, затраченное на обязательные предрейсовые и послерейсовые медосмотры.

— В целях устранения выявленных нарушений директору авиакомпании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, — поделились в надзорном ведомстве.

В итоге авиакомпанию привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей. А работникам полностью компенсировали задолженность по зарплате — выплатив свыше 99 тысяч рублей.