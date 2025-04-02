В Иркутской области авиакомпания задолжала работникам почти 100 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, начальство постоянно не выплачивало работникам за сверхурочные часы, а также время, затраченное на обязательные предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
— В целях устранения выявленных нарушений директору авиакомпании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, — поделились в надзорном ведомстве.
В итоге авиакомпанию привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей. А работникам полностью компенсировали задолженность по зарплате — выплатив свыше 99 тысяч рублей.