В Красноярске крае начался весенний призыв в армию

В Красноярском крае с 1 апреля по 15 июля пройдёт весенний призыв на срочную службу в армию. указ о старте кампании подписал губернатор региона Михаил Котюков.
На 12-месячную срочную службу планируют призвать 160 тысяч молодых людей со всей России в возрасте от 18 до 30 лет. Отмечается, что срочники не будут проходить службу в новых регионах России и участвовать в СВО.
В этом году повестки призывникам будут рассылать заказными письмами с уведомлениями по месту жительства, через «Госуслуги», а также вручать лично.
Отметим, что в 2024 году в ходе было призвано 150 тысяч человек, в 2023-м — 147 тысяч, а в 2022-м — 134,5 тысячи.