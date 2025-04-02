В Приморье фотоловушка сняла редкие кадры ночной рыбалки рыбного филина

ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. Редкие кадры ночной рыбалка самой крупной в мире совы, краснокнижного рыбного филина, сняла фотоловушка в национальном парке «Удэгейская легенда» в Приморье, сообщает учреждение.
«Фотоловушка, установленная на берегу незамерзающей протоки в национальном парке “Удэгейская легенда”, запечатлела ночную рыбалку самой крупной совы мировой фауны — рыбного филина», — говорится в сообщении.
Специалисты нацпарка отмечают, что зимой рыбному филину непросто добыть рыбу, несмотря на его навыки специализированного рыболова. Чтобы поймать рыбу, редкая птица терпеливо, порой часами, караулит добычу или бродит по мелководью незамерзающих проток.
Рыбный филин — самый большой и самый редкий представитель семейства совиных в мире. По данным ученых, сейчас эта птица обитает только в России, на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, а также Сахалина и Курильских островов. Насчитывается не более 400 пар, которые филин образует один раз и на всю жизнь. Вид занесен в российскую и международную Красные книги как исчезающий вид.