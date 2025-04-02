В Приморье фотоловушка сняла редкие кадры ночной рыбалки рыбного филина

Рыбный филин — самый большой и самый редкий представитель семейства совиных в мире. По данным ученых, сейчас эта птица обитает только в России, на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, а также Сахалина и Курильских островов. Насчитывается не более 400 пар, которые филин образует один раз и на всю жизнь. Вид занесен в российскую и международную Красные книги как исчезающий вид.