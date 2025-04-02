В Красноярске на стройке в Солнечном нашли артиллерийский снаряд

По данным очевидцев, все произошло вчера, 1 апреля, в ЖК «Мята». Территорию оцепили, на место прибыли саперы и обезвредили находку. Жильцов не эвакуировали, но машины не выпускали и не пускали на парковку. Информацию об артиллерийском снаряде на стройке Newslab подтвердили в пресс-службе Управления Росгвардии по Красноярскому краю. Подробную информацию об инциденте обещали предоставить позднее.