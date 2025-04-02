В Красноярске на стройке в Солнечном нашли артиллерийский снаряд

В красноярском Солнечном на стройплощадке рядом с жилыми домами обнаружили артиллерийский снаряд. Кадры с места событий опубликовали в группе микрорайона в социальной сети «ВКонтакте».
По данным очевидцев, все произошло вчера, 1 апреля, в ЖК «Мята». Территорию оцепили, на место прибыли саперы и обезвредили находку. Жильцов не эвакуировали, но машины не выпускали и не пускали на парковку. Информацию об артиллерийском снаряде на стройке Newslab подтвердили в пресс-службе Управления Росгвардии по Красноярскому краю. Подробную информацию об инциденте обещали предоставить позднее.
Напомним, ранее в Красноярске при проведении строительных работ возле одного из домов по улице Профсоюзов нашли 33 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. На место раскопок незамедлительно приехала группа разминирования ОМОН.
Специалисты-взрывотехники провели обследование и установили, что было обнаружено 11 боевых минометных мин калибра 82 мм с элементами коррозии и со взрывчатым веществом, а также 22 корпуса от мин аналогичного калибра и без взрывчатого вещества.