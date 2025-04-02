В Ростове начальница расчетного отдела больницы украла 2 млн

По информации ведомства, в 2020 году подсудимая фиктивно оформила свою родственницу на должность бухгалтера, хотя та никогда не работала в медучреждении. Начисленную зарплату «мертвой душе» она присваивала себе. Преступная схема была выявлена сотрудниками ФСБ в ходе оперативной проверки.