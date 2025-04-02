В Ростове начальница расчетного отдела больницы украла 2 млн

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор начальнику расчетного отдела Городской больницы № 7. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.
По информации ведомства, в 2020 году подсудимая фиктивно оформила свою родственницу на должность бухгалтера, хотя та никогда не работала в медучреждении. Начисленную зарплату «мертвой душе» она присваивала себе. Преступная схема была выявлена сотрудниками ФСБ в ходе оперативной проверки.
Суд приговорил женщину к трем годам колонии общего режима. Несмотря на апелляцию подсудимой, Ростовский областной суд оставил вердикт в силе.