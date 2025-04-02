Уфимку не пустили на отдых в Дубай из-за ошибки в загранпаспорте

Как сообщает Mash в Башкирии, вместе с мужем женщина приехала в отпуск, купив путевку за 109 тыс. рублей. Однако по прилету в ОАЭ выяснилось, что в ее документах ошибка — она обозначена мужчиной. Пару развернули домой, на обратные билеты им пришлось потратить 100 тыс. рублей.
По возвращении домой женщина подала в суд на паспортный стол Кировского района с требованием вернуть потраченные средства и моральную компенсацию за испорченный отдых.
Отметим, что это не первый случай ошибок в документах жителей Башкирии. В марте стало известно об инциденте с жительницей Стерлитамака. Женщина не смогла отдохнуть в Египте, так как графа «пол» в новом загранпаспорте осталось пустой — ошибку также нашли лишь на таможне другой страны. Суд тогда встал на сторону пострадавшей и взыскал сумму ущерба, моральную компенсацию и иные расходы.