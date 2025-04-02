Выявлена связь между волнами тепла и «красными приливами» на Камчатке

По ее словам, исследование охватило акваторию у восточного побережья Камчатки и прилегающие районы северо-западной части Тихого океана за период с 1982 по 2023 год. В ходе исследования выявлены два периода климатических изменений: 1982−2002 годы, когда преобладали отрицательные аномалии температуры поверхности океана, и 2003−2023 годы с преимущественно положительными аномалиями. При этом средний темп роста температуры за весь период составил 0,31 градуса за десятилетие. В прибрежной зоне восточной части Камчатского полуострова этот показатель достиг 1,45 градуса за 10 лет — один из самых высоких для всего Тихого океана.