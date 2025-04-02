Выявлена связь между волнами тепла и «красными приливами» на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Ученые в рамках программы научных исследований Камчатского полуострова выявили взаимосвязь между экологическими катастрофами в регионе, в том числе «красными приливами» — цветением водорослей, выделяющих токсины, и морскими волнами тепла в северо-западной части Тихого океана. Об этом ТАСС сообщила и.о. ректора Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, который является координатором научной программы, Ольга Ребковец.
«Анализ данных за последние 40 лет показал, что температура поверхности океана у восточного побережья Камчатки и в прилегающих акваториях с начала XXI века значительно повысилась. Вместе с этим увеличились частота, продолжительность и интенсивность периодов аномально высокой температуры воды, которые специалисты называют морскими волнами тепла (МВТ). Исследователи выявили связь между морскими волнами тепла и экологическими катастрофами в регионе. В сентябре-октябре 2020 года в акватории Авачинского залива произошла экологическая катастрофа, сопровождавшаяся массовым развитием фитопланктона и аномальным ростом концентрации хлорофилла из-за цветения динофлагеллят (“красных приливов”), что привело к массовой гибели гидробионтов», — привела и. о. ректора результаты исследований.
По ее словам, исследование охватило акваторию у восточного побережья Камчатки и прилегающие районы северо-западной части Тихого океана за период с 1982 по 2023 год. В ходе исследования выявлены два периода климатических изменений: 1982−2002 годы, когда преобладали отрицательные аномалии температуры поверхности океана, и 2003−2023 годы с преимущественно положительными аномалиями. При этом средний темп роста температуры за весь период составил 0,31 градуса за десятилетие. В прибрежной зоне восточной части Камчатского полуострова этот показатель достиг 1,45 градуса за 10 лет — один из самых высоких для всего Тихого океана.
Как сообщили ТАСС в вузе, исследование проведено в лаборатории информатики и мониторинга океана Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН под руководством кандидата географических наук Игоря Ростова. Ученые установили, что суммарное количество событий МВТ за последние 40 лет увеличилось с 0,2 тысячи в 1987 году до 19,7 тысячи в 2018 году.
По мнению исследователей, среди вероятных факторов, способствовавших этому явлению, выделяют сильные положительные аномалии температуры воды, а также поступление биогенных элементов из глубоких слоев вследствие ветро-волнового перемешивания.
Исследования проведены в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий 2024−2026 гг.. Координатором программы, объединяющей усилия 10 научных организаций, выступает КамГУ им. Витуса Беринга. «Данные результаты помогают нам лучше понять процессы, происходящие в прибрежных водах Камчатки. Понимание связей между изменениями климата и температурным режимом прибрежных вод создает научную основу для прогнозирования потенциальных экологических проблем. Такие знания необходимы для рыбохозяйственного комплекса нашего региона», — рассказала Ребковец.
О КамГУ им. Витуса Беринга.
Государственный университет им. Витуса Беринга — ведущий вуз Камчатки, который в 2022 году стал получателем гранта по специальному треку программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Вуз получает господдержку на повышение привлекательности у абитуриентов и студентов, подготовку востребованных кадров и разработку передовых технологий и оборудования для экономики ДФО. На базе университета работает лаборатория экспериментальной климатологии, ведется активная работа по сохранению исчезающих языков, подготовка специалистов по вулканологии и сейсмологии. Всего в университете обучается порядка 1,8 тыс. студентов.