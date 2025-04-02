Ростовский зоопарк перешел на летний режим работы. С 1 апреля у ростовчан появилось больше времени, чтобы познакомиться с обитателями зоопарка — режим работы учреждения расширяется до 12 часов в сутки. Об этом сообщили на официальной странице Зоосада.
Согласно опубликованной информации, зоопарк работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Санитарные дни и график показательных кормлений животных остаются в силе — актуальную информацию можно уточнить на официальных ресурсах зоопарка.
Также возобновляется популярное шоу — подводная охота белого медведя Айона! Наблюдать за этим зрелищем можно по вторникам и субботам в 10:00. Сотрудники зоопарка также напоминают гостям, что кормить животных самостоятельно строго запрещено — для их здоровья и безопасности.