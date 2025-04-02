Ростовский зоопарк перешел на летний режим работы. С 1 апреля у ростовчан появилось больше времени, чтобы познакомиться с обитателями зоопарка — режим работы учреждения расширяется до 12 часов в сутки. Об этом сообщили на официальной странице Зоосада.