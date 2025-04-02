Прием заявок на конкурс по предоставлению субсидий мэрии Омска стартует 3 апреля

Завтра, 3 апреля, омичи начнут подавать заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий на ведение бизнеса. Финансовую поддержку предпринимателям окажет администрация города. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.
6,5 млн рублей для победителей конкурса выделят из муниципального бюджета. Выигранные средства позволят возместить часть затрат на участие бизнесменов в выставках за пределами Омска, на выплату процентов по кредитам и другие расходы.
«Впервые в этом году отбор проводится в государственной информационной системе “Электронный бюджет”. Это позволит предпринимателям подавать заявки в электронном виде, используя подготовленные шаблоны, что упростит процедуру подачи заявок. Подробности можно узнать в Центре поддержки предпринимательства», — говорится в сообщении.
Заявить о своем желании участвовать в конкурсе бизнесмены смогут в течение месяца — до 4 мая.