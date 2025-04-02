Овечкин забил 891-й гол в игре против «Бостона», а белорус Протас отдал пас

Овечкин находится в двух голах от своего 14-го сезона с не менее чем 40 голами, что расширит его рекорд НХЛ. Он также является рекордсменом НХЛ по количеству сезонов с 30 голами (19) и делит первенство с Гретцки и Майком Босси по количеству сезонов с 50 голами (девять). Следующий матч «Вашингтон» сыграет против «Каролины», а затем встретится с «Чикаго».