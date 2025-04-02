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Овечкин забил 891-й гол в игре против «Бостона», а белорус Протас отдал пас

Овечкину осталось забить четыре гола, чтобы превзойти рекорд Гретцки.

Источник: Комсомольская правда

«Вашингтон Кэпиталз» прервал серию из трех поражений, победив в гостях в матче чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» со счетом 4:3, а Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.

«Вашингтон» повел в первом периоде 2:0 благодаря голам Ника Дауда и Александра Овечкина. Российский форвард отличился в большинстве после комбинации с участием Джона Карлсона и Дилана Строма. Он направил шайбу в пустой угол ворот у левой штанги. «Гол есть гол», — приводит слова Овечкина nhl.com.

«Бостон» во втором периоде восстановил равновесие после точных бросков Литтьери и Пастрняка — 2:2. В третьем периоде «Вашингтон» вышел вперед после гола Строма, которому ассистировал белорус Алексей Протас. А Том Уилсон за пять минут до сирены увеличил преимущество — 4:2. Ему ассистировали Овечкин и Дюбуа.

Почти сразу Пастрняк сократил отставание — 3:4. Но «Вашингтон» в концовке выстоял и победил. «Вашингтон» находится на одно очко позади «Виннипег Джетс» в борьбе за первое место в турнирной таблице НХЛ.

Александр Овечкин забил 891-й гол в чемпионатах НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894), ему надо забросить еще 4 гола. В этом сезоне осталось 8 игр. Овечкин в нынешнем первенстве поразил ворота соперника 38 раз в 58 играх.

Овечкин находится в двух голах от своего 14-го сезона с не менее чем 40 голами, что расширит его рекорд НХЛ. Он также является рекордсменом НХЛ по количеству сезонов с 30 голами (19) и делит первенство с Гретцки и Майком Босси по количеству сезонов с 50 голами (девять). Следующий матч «Вашингтон» сыграет против «Каролины», а затем встретится с «Чикаго».

Белорус Протас набрал в сезоне 66 (30+36) очков и продолжает улучшать белорусский рекорд в НХЛ.

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