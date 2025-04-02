Разработан пресс для гибки деталей локомотивов и фюзеляжей самолетов

«В результате проектных работ сформирован первый отечественный программно-аппаратный комплекс для моделирования процесса формообразования, создания управляющих программ и формования деталей на прессе. Программное обеспечение автоматизирует весь производственный процесс и позволяет регулировать скорость гибки с точностью до 1 мм в секунду», — отметил гендиректор «Стана» Борис Богатырев.