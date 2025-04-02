Создана система для оптимизации приема пациентов в больницах

Как отметили в университете, проблемы с очередями в регистратуру больниц вызывают неудобства как для пациентов, так и для медицинского персонала. Недостаточное количество сотрудников в регистратуре может приводить к увеличению времени ожидания, что создает дополнительные нагрузки на персонал и снижает качество обслуживания. Эти процессы обычно обостряются в условиях сезонных заболеваний или эпидемий. Поэтому перед системой здравоохранения стоит задача повышения эффективности организации приема и повышения комфорта пациентов, а также прогнозирования периодов пиковой активности посетителей больниц.