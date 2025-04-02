Создана система для оптимизации приема пациентов в больницах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали систему для оптимизации приема пациентов в больницах с помощью компьютерного зрения. Сервис повысит комфорт и качество обслуживания в регистратурах, что особенно актуально в условиях сезонного повышения заболеваемости или эпидемий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы разработали систему для автоматического анализа загруженности медицинских учреждений. Сервис анализирует загруженность регистратуры в разные часы при помощи компьютерного зрения по видеозаписям и позволяет в режиме реального времени реагировать на повышенный приток посетителей», — привели в пресс-службе слова инженера учебно-научной лаборатории «Практико-ориентированная лаборатория CDIO» факультета информационно-измерительных и биотехнических систем (УНЛ ПРОЛАБ CDIO-ФИБС), инженера кафедры биотехнических систем (БТС) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Григория Орлова.
Как отметили в университете, проблемы с очередями в регистратуру больниц вызывают неудобства как для пациентов, так и для медицинского персонала. Недостаточное количество сотрудников в регистратуре может приводить к увеличению времени ожидания, что создает дополнительные нагрузки на персонал и снижает качество обслуживания. Эти процессы обычно обостряются в условиях сезонных заболеваний или эпидемий. Поэтому перед системой здравоохранения стоит задача повышения эффективности организации приема и повышения комфорта пациентов, а также прогнозирования периодов пиковой активности посетителей больниц.
В состав системы, разработанной в ЛЭТИ, входит сервер, программное обеспечение для обработки информации, полученной с камер наблюдения за помещением, в котором расположена регистратура. Количество посетителей автоматически подсчитывается при помощи технологии компьютерного зрения. Кроме того, система использует алгоритмы искусственного интеллекта для прогнозирования загруженности медицинских учреждений в течение дня, а также в периоды сезонных заболеваний населения.
По данным пресс-службы, для обучения сервиса ученые использовали базу данных видео в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Записи фиксируют ежедневную активность регистратуры в течение года в приемные часы. Разработка имеет потенциал для дальнейшего совершенствования: будущие улучшения могут включать добавление алгоритмов анализа эффективности работы регистратуры и автоматического управления процессом приема пациентов.