Циклон принесет в Казахстан сильные дожди

«Не успели казахстанцы насладиться солнцем и теплом, как на территорию страны начинает смещаться очередной циклон. Подпитываемый холодными воздушными массами, он принесет с собой дожди и грозы, которые в северных регионах в ночные часы перейдут в мокрый снег, а в отдельных районах возможно выпадение града», — рассказали метеорологи.
Сообщается, что 5 апреля столкновение воздушных масс с горной грядой востока и юго-востока Казахстана вызовет обострение синоптических процессов, что в свою очередь приведет к выпадению сильных осадков в этих регионах.
Напомним, ранее синоптики Казгидромета представили консультативный прогноз погоды на апрель 2025 года в Казахстане. Апрель в Казахстане принесет потепление, но с осадками и перепадами температур. В первой декаде возможны дожди, на севере — снег и гололед, ветер до 20 метров в секунду. В середине месяца ожидаются дожди и мокрый снег, в конце — преимущественно дожди. Температура будет колебаться от −5 ночью до +32 градусов днем.