Циклон принесет в Казахстан сильные дожди

Напомним, ранее синоптики Казгидромета представили консультативный прогноз погоды на апрель 2025 года в Казахстане. Апрель в Казахстане принесет потепление, но с осадками и перепадами температур. В первой декаде возможны дожди, на севере — снег и гололед, ветер до 20 метров в секунду. В середине месяца ожидаются дожди и мокрый снег, в конце — преимущественно дожди. Температура будет колебаться от −5 ночью до +32 градусов днем.