В Иркутской области преобразилось более 2 тысяч пространств

На территории Иркутской области продолжают благоустраивать общественные пространства. Ранее работы на объектах в том числе выполняли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализовывался по поручению президента России Владимира Путина с 2019 по 2024 годы. С 2025 года проект стал основой для нового президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теперь все мероприятия по благоустройству реализуются по новому проекту, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
По программе «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года в Приангарье преобразилось 2392 общественных пространства и дворовых территорий, в том числе 1464 объекта благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда».
«За 8 лет на развитие и благоустройство территорий городов и посёлков региона по федеральному проекту формирования комфортной городской среды направлено более 12,7 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Благоустроены общественные пространства и дворы в 116 городских округах и поселениях, на территории которых проживает свыше 2 млн человек», — сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Он добавил, что пространства, на которых провели благоустройство, выбирали местные жители. То есть граждане сами определяют, какая именно территория будет обновлена.
Всего по проекту в регионе благоустроили 1615 дворов, 757 общественных территорий. Также проведена работа по реализации комплексных проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, всего таких проектов — 20. Как отмечается, именно по этому показателю Приангарье в 2024 году стало лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации «Лучший регион по развитию малых городов и исторических поселений».
С момента существования конкурса, с 2018 года, Иркутская область направила 72 заявки, из которых 29 одержали победу. В том числе работа по девяти проектам продолжается в этом году.
Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин в отчете о результатах деятельности Кабмина сообщил, что мероприятия по благоустройству довольно востребованы среди жителей.
«Качество жизни в населённых пунктах, в городских районах определяет и их благоустройство. И обратная связь от граждан показала, что мероприятия именно в этой сфере — в числе самых востребованных и приоритетных. Чистый двор, удобно расположенная детская площадка, красивая набережная или уютный парк — это то, что люди хотят видеть вокруг себя», — сказал Михаил Мишустин.
Добавим, что на территории всей России по нацпроекту «Жилье и городская среда» привели в порядок более 70 тысяч общественных пространств и придворовых территорий.