В Иркутской области преобразилось более 2 тысяч пространств

На территории Иркутской области продолжают благоустраивать общественные пространства. Ранее работы на объектах в том числе выполняли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализовывался по поручению президента России Владимира Путина с 2019 по 2024 годы. С 2025 года проект стал основой для нового президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теперь все мероприятия по благоустройству реализуются по новому проекту, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.