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«Предлагают заполнить форму для скидки на весь ассортимент лекарств». НЦЗПД предупредил белорусов о мошенниках, подделавших сайт популярной сети белорусских аптек

НЦЗПД: мошенники подделали сайт сети аптек в Беларуси и предлагают скидки.

Источник: Комсомольская правда

НЦЗПД сообщил, что мошенники подделали сайт сети аптек в Беларуси и предлагают скидки. Подробности озвучили в пресс-службе Национального центра защиты персональных данных.

Говорится, что в интернете распространяется фальшивая ссылка, которая выдает себя за сайт сети аптек «Добрыя лекі». В организации заметили, что на поддельном ресурсе мошенники предлагают заполнить форму для получения скидки «на весь ассортимент» лекарств. Для этого необходимо указать имя, номер телефона.

Уточняется, что после заполнения указанных полей с беларусами может связаться так называемый «менеджер». В организации заметили, что важно помнить, чем может обернуться утечка личных данных. Указанные мошеннические схемы могут спровоцировать в том числе и финансовые потери.

Тем временем белорусы жалуются на фейковые опросы от имени Белорусского радио.

Кстати, «Белтелеком» предупредил об отключении телевидения и радио со 2 апреля.