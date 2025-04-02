«Предлагают заполнить форму для скидки на весь ассортимент лекарств». НЦЗПД предупредил белорусов о мошенниках, подделавших сайт популярной сети белорусских аптек

Говорится, что в интернете распространяется фальшивая ссылка, которая выдает себя за сайт сети аптек «Добрыя лекі». В организации заметили, что на поддельном ресурсе мошенники предлагают заполнить форму для получения скидки «на весь ассортимент» лекарств. Для этого необходимо указать имя, номер телефона.