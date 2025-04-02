На основе керамического материала планируют создать искусственное сердце

По словам ученого, сейчас в мире разработаны импортные искусственные аналоги левого желудочка сердца, которые имплантируются пациентам. Однако они дорогостоящие, и установить их можно только небольшому количеству пациентов. Работу по созданию искусственного сердца в ИТПМ СО РАН ведут вместе со специалистами Национального исследовательского медицинского центра (НМИЦ) им. ак. Мешалкина в Новосибирске.