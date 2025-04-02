На основе керамического материала планируют создать искусственное сердце

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Искусственное сердце на основе материала из керамики для улучшения биосовместимости и долговечности аппарата планируют создать в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН в Новосибирске. Проект направлен на замену дорогостоящих импортных аппаратов, сообщил журналистам и.о. директора института Евгений Краус.
По словам ученого, сейчас в мире разработаны импортные искусственные аналоги левого желудочка сердца, которые имплантируются пациентам. Однако они дорогостоящие, и установить их можно только небольшому количеству пациентов. Работу по созданию искусственного сердца в ИТПМ СО РАН ведут вместе со специалистами Национального исследовательского медицинского центра (НМИЦ) им. ак. Мешалкина в Новосибирске.
«Мы его начали разрабатывать. Мы говорим о том, что [искусственное сердце] может повысить температуру тела человека не более, чем на 0,2 градуса. Используются специальные магнитные подвесы, чтобы ось при вращении не повышала температуру в результате движения крови», — сказал он.
В процессе разработки исследователи планируют решить сразу несколько проблем, которые есть у существующих устройств — это повышение долговечности, улучшение биосовместимости с организмом человека и повышение энергоэффективности. Также ученые планируют организовать беспроводную передачу энергии сердцу через кожу.
Краус добавил, что учеными подготовлены чертежи и численные расчеты. Предполагается, что материалом для изготовления органа будет керамика, поскольку исследователи не могут допустить нагрев работы двигателя внутри аппарата.
Ранее ученые ИТПМ СО РАН создали систему поддержки кровообращения на основе дискового насоса. Он предназначен для имплантации больным в обход левого желудочка. В НМИЦ Мешалкина были проведены испытания разработки, которые показали низкую степень разрушения эритроцитов в крови. Также в центре прошли успешные испытания устройства на животных.