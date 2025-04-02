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Свердловские зеки сделают мебель для депутатов

Колония из Екатеринбурга снабдит мебелью заксо Ульяновской области.

Источник: РИА "Новости"

Екатеринбургская ИК-10 поставит в законодательное собрание Ульяновской области мебель на сумму более чем 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Для депутатов изготовят диваны, столы, тумбы, стулья и стол для переговоров. В ГУФСИН отмечают, что ИК постоянно производит офисную мебель для конференц-залов и кинотеатров.

ИК-10 использует современное оборудование и технологии. Все учреждения свердловского ГУФСИН произвели продукции с начала года на 1,4 млрд рублей.