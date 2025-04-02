В Баяндаевском районе прокуратура начала проверку из-за подтопления жилых домов. Как сообщили КП-Иркутск в надзорном ведомстве региона, информация о попадании талой воды в жилье изначально появилась в СМИ. После ряда мероприятий стало ясно, что меры, которые принимали для предупреждения затопления, оказались недостаточными.