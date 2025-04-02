В Баяндаевском районе прокуратура начала проверку из-за подтопления жилых домов. Как сообщили КП-Иркутск в надзорном ведомстве региона, информация о попадании талой воды в жилье изначально появилась в СМИ. После ряда мероприятий стало ясно, что меры, которые принимали для предупреждения затопления, оказались недостаточными.
— Исполняющим обязанности прокурора района Сопходоевой Л. И. на личном приеме принято четверо пострадавших от паводков граждан, — поделились в прокуратуре Иркутской области.
По результатам проверки в адрес главы муниципального образования внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. В настоящее время документ находится на рассмотрении, а прокуратура продолжает мониторинг ситуации.
Надзорное ведомство держит на контроле вопросы обеспечения безопасности населения в период паводков.