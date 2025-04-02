«Минскводоканал»: проезжая часть подтоплена на проспекте Независимости

В пресс-службе заявили, что оперативные бригады организации незамедлительно начали работы, связанные с локализацией повреждения. Вместе с тем в пресс-службе ГАИ заметили, что из-за потопления движение затруднено по проспекту Независимости со стороны улицы Макаенка в направлении Жасминовой.