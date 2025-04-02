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«Минскводоканал»: проезжая часть подтоплена на проспекте Независимости

Минскводоканал сказал про подтопление проезжей части около Национальной библиотеки в Минске.
Источник: Комсомольская правда

«Минскводоканал» сообщил, что подтопление проезжей части случилось на проспекте Независимости. Подробности рассказали в пресс-службе организации.

В сообщении сказано, что по причине повреждения строительной организацией в момент производства работ водопроводной сети Д 1000 мм, 2 апреля примерно в 08.29 случилось подтопление проезжей части проспекта Независимости в районе Национальной библиотеки Беларуси.

В пресс-службе заявили, что оперативные бригады организации незамедлительно начали работы, связанные с локализацией повреждения. Вместе с тем в пресс-службе ГАИ заметили, что из-за потопления движение затруднено по проспекту Независимости со стороны улицы Макаенка в направлении Жасминовой.

В пресс-службе уточнили, что в 09.20 бригадам «Минскводоканала» удалось локализовать повреждение. Сообщается, что были организованы аварийно-восстановительные работы по восстановлению поврежденного строителями водовода.

Также указано, что в целях обеспечения устойчивого водоснабжения специалистами были проведены оперативные переключения на сетях, а также регулировка режимов подачи воды насосных станций.

Отмечается, что в момент аварийно-восстановительных работ возможно снижение давления на верхних этажах домов, расположенных в квартале улиц Кедышко — Калиновского — Кнорина.

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