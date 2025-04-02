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ГАИ сделала заявление в связи с прорывом водопроводной трубы в Минске 2 апреля

ГАИ сказала, что движение затруднено в Минске из-за прорыва водопроводной трубы.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ сделала заявление в связи с прорывом водопроводной трубы в Минске 2 апреля. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что по причине прорыва водопроводной трубы неподалеку от Национальной библиотеки Беларуси, проезжая часть проспекта Независимости в сторону МКАД оказалась подтопленной.

ГАИ сказала, что движение затруднено в Минске из-за прорыва водопроводной трубы. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В пресс-службе обратили внимание, что в связи со случившимся, движение затруднено по проспекту Независимости со стороны улицы Макаенка в сторону улицы Жасминовой.

Ранее глава ГАИ Беларуси высказался об ужесточении ответственности за пьяное вождение.

Тем временем НЦЗПД предупредил белорусов о мошенниках, подделавших сайт популярной сети белорусских аптек: «Предлагают заполнить форму для скидки на весь ассортимент лекарств».

Кроме того, женщина-водитель Volkswagen влетела в трамвай, после ДТП с легковушкой в Минске.