ГАИ сделала заявление в связи с прорывом водопроводной трубы в Минске 2 апреля. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что по причине прорыва водопроводной трубы неподалеку от Национальной библиотеки Беларуси, проезжая часть проспекта Независимости в сторону МКАД оказалась подтопленной.
ГАИ сказала, что движение затруднено в Минске из-за прорыва водопроводной трубы. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В пресс-службе обратили внимание, что в связи со случившимся, движение затруднено по проспекту Независимости со стороны улицы Макаенка в сторону улицы Жасминовой.
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