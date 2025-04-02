В Иркутске 28 марта 2025 года умер Виктор Войников, научный руководитель Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН. Он полвека он работал в сфере науки. Прошел путь от молодого исследователя до директора СИФИБР СО РАН (2002−2017 гг.). Под его руководством институт достиг значительных успехов.