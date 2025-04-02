В Иркутске 28 марта 2025 года умер Виктор Войников, научный руководитель Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН. Он полвека он работал в сфере науки. Прошел путь от молодого исследователя до директора СИФИБР СО РАН (2002−2017 гг.). Под его руководством институт достиг значительных успехов.
Как сообщили в Иркутском филиале Сибирского отделения РАН, при нем усовершенствовали уникальную станцию искусственного климата «Фитотрон». А также создали Байкальский биотехнологический центр, что позволило вывести научные исследования на новый уровень.
Умер Виктор Войников, научный руководитель Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН.
Основные научные достижения В. К. Войникова связаны с изучением адаптации растений к экстремальным условиям. Он впервые обнаружил «холодовые» стрессовые белки растений, что стало прорывом в селекции холодоустойчивых сортов. Учёный является соавтором двух патентованных сортов озимой пшеницы для Восточной Сибири — «Иркутская» и «Заларинка».
Заслуги Виктора Кирилловича отмечены высокими государственными наградами, включая медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Доктор наук, профессор и известный ученый-биолог также был отмечен Почетной грамотой президента России. Имел звания «Ветеран труда» и «Ветеран Сибирского отделения РАН». Умер Виктор Войников, научный руководитель Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН в возрасте 77 лет.
Прощание состоится 3 апреля с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132 (1 этаж административного здания СИФИБР СО РАН).