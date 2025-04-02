Парламент Башкирии принял в первом чтении законопроект о расширение мер господдержки кинематографии

Парламент Башкирии принял в первом чтении законопроект, который предусматривает расширение мер государственной поддержки кинематографии. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Будут внесены изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии в Республике Башкортостан». По словам председателя Государственного Собрания республики Константина Толкачева, новый закон позволит активнее финансировать производство фильмов, транслирующих традиционные духовные ценности и воспитывающих нравственность. Особое внимание будет уделено созданию кинопродукции для детей и подростков, воспитанников интернатов, а также организации кинопоказов для пожилых людей и инвалидов.
Толкачев подчеркнул, что кино является мощным инструментом воспитания, особенно для молодежи, и государство должно поддерживать создание качественного контента, способствующего формированию общественно значимых ценностей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.