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Парламент Башкирии принял в первом чтении законопроект о расширение мер господдержки кинематографии

В Башкирии приняли в первом чтении законопроект о поддержке кинематографии.

Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии принял в первом чтении законопроект, который предусматривает расширение мер государственной поддержки кинематографии. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Будут внесены изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии в Республике Башкортостан». По словам председателя Государственного Собрания республики Константина Толкачева, новый закон позволит активнее финансировать производство фильмов, транслирующих традиционные духовные ценности и воспитывающих нравственность. Особое внимание будет уделено созданию кинопродукции для детей и подростков, воспитанников интернатов, а также организации кинопоказов для пожилых людей и инвалидов.

Толкачев подчеркнул, что кино является мощным инструментом воспитания, особенно для молодежи, и государство должно поддерживать создание качественного контента, способствующего формированию общественно значимых ценностей.

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