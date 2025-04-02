На границе Челябинской и Костанайской областей возобновилось движение транспорта

АСТАНА, 2 апр — Sputnik. На границе Челябинской и Костанайской областей возобновилось движение, сообщает Росгранстрой.
«В связи со стабилизацией паводковой обстановки пропуск лиц, транспортных средств и грузов через пункт пропуска Желкуар (на российской стороне — Мариинский) возобновился. В настоящее время пункт пропуска работает в штатном режиме», — отметил Росгранстрой.
17 марта на данном пункте пропуска было приостановлено перемещение людей, транспорта и грузов. Причина была в сложной паводковой ситуации на реке Берсуат, она протекает через казахстанский Житикаринский и российский Брединский районы.
Из-за отсутствия мостового перехода на этом участке перелив происходит ежегодно, отметил тогда Росгранстрой.