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На границе Челябинской и Костанайской областей возобновилось движение транспорта

Из-за паводковой ситуации было ограничено перемещение людей и транспорта.

АСТАНА, 2 апр — Sputnik. На границе Челябинской и Костанайской областей возобновилось движение, сообщает Росгранстрой.

«В связи со стабилизацией паводковой обстановки пропуск лиц, транспортных средств и грузов через пункт пропуска Желкуар (на российской стороне — Мариинский) возобновился. В настоящее время пункт пропуска работает в штатном режиме», — отметил Росгранстрой.

17 марта на данном пункте пропуска было приостановлено перемещение людей, транспорта и грузов. Причина была в сложной паводковой ситуации на реке Берсуат, она протекает через казахстанский Житикаринский и российский Брединский районы.

Из-за отсутствия мостового перехода на этом участке перелив происходит ежегодно, отметил тогда Росгранстрой.