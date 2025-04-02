Жители острова Попова остались без муниципальных морских перевозок на лето

Жители островных территорий неоднократно заявляли о «гуманитарной катастрофе» в связи с вопиющей нерегулярностью морского сообщения с материковой частью Владивостока. На островах Попова и Рейнеке практически отсутствуют социальная инфраструктура и рабочие места, поэтому невозможность попасть на материк (или Русский остров, соединённый с материком мостом) делает жизнь на островах крайне безрадостной. Но ситуация становится из года в год только хуже. В том числе потому, что престарелые суда, задействованные в перевозках, новее не становятся и всё чаще выходят из строя.