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Жители острова Попова остались без муниципальных морских перевозок на лето

Компания, осуществлявшая муниципальные пассажирские перевозки с острова Русский на остров Попова баржей, принимающей на борт автомобили, отказалась от заключения контракта на 2025 год, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Вопрос о начале муниципальных морских перевозок задали в telegram-чате главы администрации городского округа. Жительница острова напомнила, что в прошлом году рейсы выполнялись уже с 1 апреля. Сейчас жителям острова доступны только перевозки частной баржей, стоимость проезда — 2 тысячи рублей, указывает женщина.

В МЦУ Владивостока ответили, что городское управление транспорта сейчас находится в поиске потенциально заинтересованных в перевозке лиц. Представитель мэрии также указал на возможность добраться на материк на пароме «Босфор Восточный», который осуществляет рейсы по расписанию.

Ранее сообщалось, что «Босфор Восточный», осуществляющий сообщение между островами Попова и Русский с 1 ноября по 1 мая, автомобили на борт брать перестал. Летом к морскому сообщению подключают катера «Лотос» и «Москва», которые в принципе не рассчитаны на перевозку транспортных средств — они исключительно пассажирские.

Жители островных территорий неоднократно заявляли о «гуманитарной катастрофе» в связи с вопиющей нерегулярностью морского сообщения с материковой частью Владивостока. На островах Попова и Рейнеке практически отсутствуют социальная инфраструктура и рабочие места, поэтому невозможность попасть на материк (или Русский остров, соединённый с материком мостом) делает жизнь на островах крайне безрадостной. Но ситуация становится из года в год только хуже. В том числе потому, что престарелые суда, задействованные в перевозках, новее не становятся и всё чаще выходят из строя.