Омский боец СВО подал заявку на грант «Семейная ферма»

«Более 20 лет держал свое подсобное хозяйство. Но мечту осуществил пять лет назад. В семье четверо детей. Старшей дочери 23 года, она банковский работник. Супруга, двое сыновей и младшая дочь помогают в хозяйстве главе семьи, есть и наемные работники», — рассказали представители властей со ссылкой на слова супруги Марата — Когаршин Дюсеновой.