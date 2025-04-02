Омский боец СВО подал заявку на грант «Семейная ферма»

45-летний Марат Дюсенов из деревни Селивановка всю жизнь мечтал стать фермером. В 2025 году, будучи участником СВО, мужчина заявил о своем желании выиграть грант «Семейная ферма». Об этом сообщила 2 апреля пресс-служба правительства Омской области.
«Более 20 лет держал свое подсобное хозяйство. Но мечту осуществил пять лет назад. В семье четверо детей. Старшей дочери 23 года, она банковский работник. Супруга, двое сыновей и младшая дочь помогают в хозяйстве главе семьи, есть и наемные работники», — рассказали представители властей со ссылкой на слова супруги Марата — Когаршин Дюсеновой.
Женщина поделилась успехами своей семьи на поприще фермерства. В 2020-м, получив первые паи, сельчане засеяли 100 га пшеницы. Усилия были вознаграждены отличным урожаем. Теперь Дюсеновы возделывают 300 га, успешно выращивают различные культуры. Их хобби превратилось в небольшой семейный бизнес.
Узнав о прокете «Семейная ферма», Марат решил, что называется, попытать счастье. Он подал заявку, чтобы впоследствии получить финподдержку и приобрести 40 голов баранов, овец, а также трактор и технику для заготовки кормов.
«Хозяйство претендует почти на восемь миллионов рублей государственной поддержки, сами фермеры готовы вложить в проект около пяти миллионов», — уточняется в сообщении.
Оформить документы жителю Омской области помогли в Центре «Мой бизнес».
Напомним, грант «Семейная ферма» выдают предпринимателям региона уже второй год. Максимальный размер выплаты, которую можно получить в рамках этой программы — 20 млн рублей.