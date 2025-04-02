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В Минприроды Свердловской области назвали самые грязные города региона

Названы самые грязные города Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

Нижний Тагил, Екатеринбург, Краснотурьинск и другие территории Свердловской области отнесли к местностям с наиболее загрязненной средой. Об этом говорится в постановлении Заксобрания, данные для которого предоставили в Минприроды и ГКУ «Центр экологического мониторинга и контроля».

Как сообщает министерство природы региона, наиболее неблагоприятное состояние среды зафиксировали в Нижнем Тагиле. В Екатеринбурге и Краснотурьинске загрязнение воздуха остается на уровне «высокий», в Каменске-Уральском и Первоуральске — «повышенном».

В постановлении говорится, что причинами загрязнений являются промышленные предприятия: Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», «Евраз» Качканарский ГОК, «Евраз НТМК».

— Территория может быть отнесена к числу образований с неблагополучной экологической обстановкой в случае, если более чем на 50 процентах местности в течение трех лет имеется е превышение одного или нескольких нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, — сообщает Заксобрание Свердловской области.

В список территорий с самым загрязненным воздухом вошли: Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Рефтинский. Помимо этого, в перечень добавили Асбестовский, Первоуральский, Ревдинский, Кировградский, Серовский, Краснотурьинский, Красноуральский, Полевской и Режевской округа.

В минприроды пояснили, что исключение территории из перечня возможно только в случае, если в течение двух лет на ней не зафиксировано ни одного превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе.