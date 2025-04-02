В Минприроды Свердловской области назвали самые грязные города региона

— Территория может быть отнесена к числу образований с неблагополучной экологической обстановкой в случае, если более чем на 50 процентах местности в течение трех лет имеется е превышение одного или нескольких нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, — сообщает Заксобрание Свердловской области.