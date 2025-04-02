В Уфе начнутся репетиции парада ко Дню Победы.

Уфа готовится к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одним из ключевых событий этого дня в столице станет парад, в котором примут участие военнослужащие Уфимского гарнизона.
Репетиции торжественного прохождения будут проходить 3 апреля, 10 апреля, 17 апреля и 24 апреля, то есть каждый четверг с 15:00 до 17:00 перед «Уфа-Ареной».
В пресс-службе столичной администрации уточнили, что в мероприятии планируется участие военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, учреждений силовых структур федеральных органов исполнительной власти, а также юнармейцев, кадетов, курсантов, ветеранов боевых действий и военной службы — всего около двух тысяч человек.
Генеральные репетиции парада традиционно пройдут в Уфе на проспекте Октября перед площадью имени В. И. Ленина, предварительно, 4 мая и 7 мая.
О перекрытии дорог на это время мэрия сообщит дополнительно.