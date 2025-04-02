В Уфе начнутся репетиции парада ко Дню Победы.

В пресс-службе столичной администрации уточнили, что в мероприятии планируется участие военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, учреждений силовых структур федеральных органов исполнительной власти, а также юнармейцев, кадетов, курсантов, ветеранов боевых действий и военной службы — всего около двух тысяч человек.