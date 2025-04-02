Обмеление Волги привело к массовой гибели рыбы в Нижегородской области

«Если рассматривать годовой цикл водного объекта и многолетний, то здесь конечно опасения есть в том, что это будут низшие значения за период наблюдения, не весенний, а включая и летний, и зимний период. Проблемы могут возникнуть у водозаборов, которые у нас есть на территории области, у судоходства, у рыбного хозяйства», — сказала Людмила Филина.