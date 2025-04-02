Обмеление Волги привело к массовой гибели рыбы в Нижегородской области, сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Проблема с отсутствием паводка и обмелением Волги наблюдается не только в регионе, но и по всему бассейну реки.
«Эта беда, думаю, по всей Волге сейчас. Снега-то не было. Если вода не дойдет до нижней границы растительности, то рыбе негде будет нереститься, потому что на иле и камне она не будет откладывать икру», — сказал заместитель директора Института биологии внутренних вод РАН Юрий Герасимов.
По словам начальника Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Людмилы Филиной, ситуация на реке может привести к проблемам судоходства и рыбного хозяйства.
«Если рассматривать годовой цикл водного объекта и многолетний, то здесь конечно опасения есть в том, что это будут низшие значения за период наблюдения, не весенний, а включая и летний, и зимний период. Проблемы могут возникнуть у водозаборов, которые у нас есть на территории области, у судоходства, у рыбного хозяйства», — сказала Людмила Филина.
По прогнозам синоптиков, сильных дождей в регионе не ожидается. Осадки, которые выпадут, никакого влияния на наполнение рек не окажут.
Ранее мы писали, что рыбак поймал двух огромных судаков в Богородском районе Нижегородской области.