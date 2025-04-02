Казахстанцы стали чаще отказываться от алкоголя

Так, продолжил он, в одном из сел Мангистауского района одноименной области жители добровольно отказались от продажи алкоголя, выложив недавно об этом видео в соцсетях.
«Подобные примеры уже есть в Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Атырауской и других областях. Да, это пока может казаться каплей в море, учитывая общее количество сел в стране. Но важно другое: динамика положительная», — написал Асылов 2 апреля 2025 года на своей странице в X.
Таких населенных пунктов, по данным Генпрокурора, становится все больше.
«Инициатива пошла от старейшин и Советов общественности. Особую признательность заслуживают сельские предприниматели. Услышав голос земляков, они добровольно убрали алкоголь с прилавков. Несмотря на сомнения, их доходы не упали. Жители сел вместо алкоголя стали больше покупать полезных продуктов для детей».Берик Асылов.
Далее он привел результаты отказа от алкоголя:
в ряде сел преступность сведена к нулю;исчезли бытовые конфликты;молодежь все чаще выбирает спорт и осознанность.
«Для сведения: согласно официальной статистике, в течение 3 месяцев текущего года зафиксировано снижение числа уголовных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», — заключил Асылов.