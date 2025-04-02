Казахстанцы стали чаще отказываться от алкоголя

«Подобные примеры уже есть в Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Атырауской и других областях. Да, это пока может казаться каплей в море, учитывая общее количество сел в стране. Но важно другое: динамика положительная», — написал Асылов 2 апреля 2025 года на своей странице в X.