Уфимцев предупредили об испытаниях теплосетей.

Об этом сообщает «БашРТС». Кроме того, с 7 по 11 апреля максимальную температуру батарей протестируют по Индустриальному шоссе, Сельской Богородской, Цветочной, Трамвайной, бульвару Баландина, бульвару Тухвата Янаби, а также по ул. Глинки, Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, Мишкинской, Мушникова, Набережной Моторостроителей, Новоселов, Петрозаводской, Транспортной, Фронтовых Бригад, Ферина и Фурманова.