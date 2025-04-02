Уфимцев предупредили об испытаниях теплосетей.

На улицах Юрия Гагарина, Маршала Жукова, Баязита Бикбая, Академика Королева, Натальи Ковшовой, Максима Рыльского, Сипайловской, Станиславского, Современников, Уфимское шоссе, Адмирала Макарова, Шота Руставели, Чайковского, Самаркандской, Новоженова, Цветочной и Трамвайной с 1 по 4 апреля проводят испытания теплосетей.
Об этом сообщает «БашРТС». Кроме того, с 7 по 11 апреля максимальную температуру батарей протестируют по Индустриальному шоссе, Сельской Богородской, Цветочной, Трамвайной, бульвару Баландина, бульвару Тухвата Янаби, а также по ул. Глинки, Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, Мишкинской, Мушникова, Набережной Моторостроителей, Новоселов, Петрозаводской, Транспортной, Фронтовых Бригад, Ферина и Фурманова.
«Это стандартная процедура, которая проводится в конце отопительного сезона, чтобы выявить слабые места. Выявленные в ходе испытаний дефекты систем центрального отопления будут оперативно устранены. Благодаря проводимым работам повысятся качество и надёжность теплоснабжения потребителей зимой. Обращаем внимание, что испытания не приведут к повышению платы за отопление», — прокомментировали в организации.
Ранее жителям Башкирии напомнили, как решать вопросы ЖКХ онлайн.