В РФ запустили аэродинамическую трубу для исследования обледенения самолетов

По его словам, установка позволяет исследовать процессы обледенения самолетов в условиях минусовых температур. Изучение этих процессов позволяет лучше бороться и контролировать их. Ученый подчеркнул, что особенностью созданной трубы является то, что она небольшого размера (360×50х1000 мм) и позволяет проводить исследования на небольших объектах. Она представляет из себя замкнутый контур из стали, в котором с помощью проточного теплообменника охлаждается воздух до требуемой температуры. В трубе можно исследовать движение при скоростях от 5 до 50 метров в секунду, в процессе моделирования ученые получали температуру от комнатной до минус 35 градусов.