В РФ запустили аэродинамическую трубу для исследования обледенения самолетов

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Не имеющую аналогов в России малую климатическую аэродинамическую трубу для научных исследований обледенения в авиации запустили в Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН. Об этом сообщил журналистам научный сотрудник института Андрей Шмаков.
«Эксперимент происходит так, мы включаем двигатель, воздух начинает циркулировать, далее включаем захолаживание потока, дожидаемся температуры, которую мы хотим получить, и в рабочей части на модели получаем ледяные наросты [для исследования]», — сказал он.
По его словам, установка позволяет исследовать процессы обледенения самолетов в условиях минусовых температур. Изучение этих процессов позволяет лучше бороться и контролировать их. Ученый подчеркнул, что особенностью созданной трубы является то, что она небольшого размера (360×50х1000 мм) и позволяет проводить исследования на небольших объектах. Она представляет из себя замкнутый контур из стали, в котором с помощью проточного теплообменника охлаждается воздух до требуемой температуры. В трубе можно исследовать движение при скоростях от 5 до 50 метров в секунду, в процессе моделирования ученые получали температуру от комнатной до минус 35 градусов.
В рабочий участок помещается модель, и перед ней впрыскивается вода. В зависимости от трех основных условий: скорость, температура и дисперсная фаза воды, ученые могут проводить исследования, измерять, сколько льда намерзает на модели за определенное время.