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На станции Уфа-Дема вновь был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

1 апреля в Уфе был побит 30-летний температурный рекорд.
Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 1 апреля, в Уфе был побит 30-летний температурный рекорд. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.

На аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Он составил +16,0 градуса. Прошлый максимум зафиксировали в 1995 году — +15,4°.

По данным метеорологов, вчера в республике максимальные температуры воздуха повышались до +13, +19°. Теплее всего было на юге Башкирии — на метеостанции Мелеуз было зафиксировано +19,2°.

Синоптики утверждают, что в ближайшие дни температура воздуха в республике будет понижаться.

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